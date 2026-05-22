Alessandria | castelli e ville storiche aprono le porte il 24 maggio

Il prossimo 24 maggio diverse ville storiche e castelli antichi della zona di Alessandria apriranno le loro porte al pubblico. Le strutture, generalmente chiuse al visitatore durante l'anno, saranno accessibili in questa giornata speciale. Per partecipare, sarà necessario prenotare in anticipo o seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, che prevedono specifici orari di visita e modalità di accesso. La giornata rappresenta un'opportunità per conoscere meglio alcune delle testimonianze architettoniche più antiche della regione.

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? Domande chiave Quali ville settecentesche apriranno i cancelli questo 24 maggio?. Come si accede alle tenute che solitamente restano chiuse?. Dove si possono visitare i musei della civiltà contadina?. Perché il Castello di Piovera ospiterà una mostra d'arte contemporanea?.? In Breve Tenuta La Marchesa a Novi Ligure offre 76 ettari tra boschi e vigneti.. Museo delle macchine agricole storiche presso la corte rurale di Spinetta Marengo.. I Castagnoni di Rosignano Monferrato ospitano degustazioni in dimora del 1742.. Castello di Piovera ospita la 17ª edizione della Festa dell'Agricoltura.. Domenica 24 maggio le dimore storiche della provincia di Alessandria apriranno eccezionalmente i cancelli per offrire visite, degustazioni e percorsi culturali tra castelli e ville settecentesche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: castelli e ville storiche aprono le porte il 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelli, ville e palazzi aprono le porte: in Piemonte 36 dimore storiche visitabili gratuitamenteDomenica 24 maggio 2026 si rinnova l'appuntamento con la Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l'evento annuale che... Lucca: 12 dimore storiche aprono le porte al pubblico il 24 maggio? Domande chiave Quali cortili segreti di Lucca apriranno i cancelli il 24 maggio? Come possono le ville private prevenire lo spopolamento delle aree... Dimore storiche aperte il 24 maggio: ville e castelli da visitare in provincia di AlessandriaDomenica 24 maggio dimore storiche aperte in provincia di Alessandria con visite, degustazioni, castelli e tenute storiche ... ilpiccolo.net Castelli, ville e palazzi aprono le porte: in Piemonte 36 dimore storiche visitabili gratuitamenteDomenica 24 maggio 2026 si rinnova l'appuntamento con la Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l'evento annuale che trasforma la penisola nel più grande museo diffuso d'Ital ... torinotoday.it