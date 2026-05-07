Lucca | 12 dimore storiche aprono le porte al pubblico il 24 maggio

Il 24 maggio a Lucca saranno aperte al pubblico 12 dimore storiche, tra cortili e giardini normalmente chiusi. L’iniziativa permette ai visitatori di scoprire ambienti privati che solitamente non sono accessibili. Queste aperture si inseriscono in un programma volto a valorizzare il patrimonio architettonico locale e a preservare le ville private, contribuendo a contrastare lo spopolamento nelle zone interne della provincia.

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? Domande chiave Quali cortili segreti di Lucca apriranno i cancelli il 24 maggio?. Come possono le ville private prevenire lo spopolamento delle aree interne?. Chi sono i custodi responsabili della manutenzione di questi tesori nascosti?. Perché l'apertura gratuita di queste dimore favorisce la democratizzazione culturale?.? In Breve L'Associazione ville e palazzi lucchesi celebra il quarantesimo anniversario con sette realtà locali.. Oltre novanta strutture toscane partecipano all'iniziativa coordinata dall'Associazione dimore storiche Italiane.. L'edizione 2025 ha coinvolto 500 dimore con oltre 250mila visitatori totali.. L'apertura include Villa Clerici Triklinea, Fortezza di Montecarlo e Villa Forci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca: 12 dimore storiche aprono le porte al pubblico il 24 maggio Notizie correlate Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... Caserta protagonista con le dimore storiche. Oltre 20 siti aperti tra ville, palazzi e giardini il 24 maggioNel territorio casertano saranno diverse le dimore storiche protagoniste della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in programma il 24 maggio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale; 'Custodi di futuro': 5 gioielli pisani si svelano nella 16° Giornata nazionale delle dimore storiche; Domenica 24 maggio Giornata Nazionale ADSI in Toscana; Associazione Dimore Storiche Italiane ADSI si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale. Il 24 maggio dodici dimore storiche di Lucca apriranno le porte al pubblicoL’Associazione dimore storiche Italiane celebra la sedicesima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche ... luccaindiretta.it Domenica 24 maggio Giornata Nazionale ADSI in ToscanaA Firenze aprono Palazzo Pazzi Quaratesi, la Casa Torre Consolato Sultanato Oman, Villa Fontallerta e Villa L’Ugolino ... nove.firenze.it DISCOTECA EKO’ LOCALITA’: LUCCA crediti fotografici: https://www.dustydancing.com link al loro album: https://www.dustydancing.com/015-eko/ - facebook.com facebook Da Arthur a Bennacer, passando per Lucca, Pavard e Kumbulla: i ritorni dai prestiti pesano per oltre 170 milioni di euro sui conti delle big. Tutte le cifre di Napoli, Juventus, Milan, Inter e Roma x.com