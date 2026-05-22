Alessandria | castelli e ville storiche aperti al pubblico il 24 maggio

Il 24 maggio alcune ville e castelli storici di Alessandria saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare luoghi solitamente chiusi. Durante questa giornata, i visitatori potranno esplorare le strutture e scoprire le loro caratteristiche architettoniche e storiche. In contemporanea, si svolgeranno degustazioni di vino nei musei contadini della zona, creando un collegamento tra gli spazi storici e le tradizioni enogastronomiche locali. L’iniziativa coinvolge diverse strutture del territorio, aprendo le porte a un pubblico più ampio.

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? Domande chiave Quali ville e castelli solitamente chiusi apriranno i loro cancelli?. Come si intrecciano le degustazioni di vino con i musei contadini?. Dove si può assistere al raduno dei trattori d'epoca?. Perché la prenotazione è necessaria per visitare alcune di queste dimore?.? In Breve Tenuta La Marchesa a Novi Ligure offre 76 ettari tra boschi e vigneti.. Museo della civiltà contadina e macchine agricole storiche a Novi Ligure e Spinetta Marengo.. I Castagnoni di Rosignano Monferrato propone degustazioni vinicole nella dimora del 1742.. Castello di Piovera ospita la 17ª edizione della Festa dell'Agricoltura con mostra d'arte.. Domenica 24 maggio le dimore storiche della provincia di Alessandria apriranno eccezionalmente i cancelli per una giornata dedicata al patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: castelli e ville storiche aperti al pubblico il 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Ville segrete, castelli e palazzi aperti al pubblico nel Lazio: il 24 maggio torna la giornata delle dimore storicheIl 24 maggio torna nel Lazio la Giornata nazionale delle dimore storiche, un appuntamento che apre al pubblico ville, castelli, palazzi e residenze... Alessandria: castelli e ville storiche aprono le porte il 24 maggio? Domande chiave Quali ville settecentesche apriranno i cancelli questo 24 maggio? Come si accede alle tenute che solitamente restano chiuse? Dove si... Dimore storiche aperte il 24 maggio: ville e castelli da visitare in provincia di AlessandriaDomenica 24 maggio dimore storiche aperte in provincia di Alessandria con visite, degustazioni, castelli e tenute storiche ... ilpiccolo.net Castelli, ville e palazzi aprono le porte: in Piemonte 36 dimore storiche visitabili gratuitamenteDomenica 24 maggio 2026 si rinnova l'appuntamento con la Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l'evento annuale che trasforma la penisola nel più grande museo diffuso d'Ital ... torinotoday.it