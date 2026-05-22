Ville segrete castelli e palazzi aperti al pubblico nel Lazio | il 24 maggio torna la giornata delle dimore storiche

Il 24 maggio nel Lazio si svolgerà nuovamente la Giornata nazionale delle dimore storiche, un evento che permette di visitare ville, castelli, palazzi e residenze storiche della regione. Durante questa giornata, molte di queste strutture, di solito chiuse o poco accessibili al pubblico, saranno aperte al pubblico per visite e approfondimenti. L'iniziativa coinvolge un numero variabile di edifici, offrendo l'opportunità di scoprire luoghi di interesse storico e artistico spesso nascosti o poco conosciuti.

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Il 24 maggio torna nel Lazio la Giornata nazionale delle dimore storiche, un appuntamento che apre al pubblico ville, castelli, palazzi e residenze spesso poco accessibili o normalmente chiuse. Una domenica per attraversare la regione seguendo il filo della bellezza nascosta, tra cortili nobiliari, giardini, architetture private e luoghi che custodiscono secoli di storia. Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: il 24 maggio oltre 40 luoghi aperti gratis in tutto il Lazio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 24 maggio 2026 la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche porta nel Lazio oltre 40 aperture gratuite tra Roma e le province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Ville segrete, castelli e palazzi aperti al pubblico nel Lazio: il 24 maggio torna la giornata delle dimore storicheIl 24 maggio torna nel Lazio la Giornata nazionale delle dimore storiche, che apre al pubblico ville, castelli, palazzi e residenze. funweek.it Castelli, ville, parchi e giardini segreti: domenica alla scoperta delle meraviglie toscaneOltre 90 dimore storiche apriranno le porte ai visitatori. L’Associazione dimore storiche toscane: Un'opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco ... lanazione.it