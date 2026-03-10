Frosinone | locale chiuso 15 giorni per rissa e alcol ai

Il Questore di Frosinone ha deciso di chiudere per quindici giorni un locale della movida cittadina a causa di una rissa avvenuta all’interno e del consumo di alcolici. La misura è stata adottata in risposta agli eventi recenti, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui partecipanti. La chiusura ha effetto immediato e coinvolge un locale frequentato abitualmente da giovani.

Il Questore di Frosinone ha disposto la chiusura immediata per quindici giorni di un locale della movida ciociara. La decisione scaturisce da una rissa interna e dalla somministrazione di alcol a minori, aggravata da una sanzione precedente nel 2022. L’ordine arriva dal Dott. Stanislao Caruso, che ha firmato il decreto di sospensione della S.C.I.A. per l’esercizio commerciale. Le forze dell’ordine hanno condotto un’istruttoria approfondita prima di sigillare l’attività. Frosinone vive sotto i riflettori per questo episodio che tocca la sicurezza pubblica e la tutela dei più giovani. Il provvedimento blocca le serrande del locale per due settimane intere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

