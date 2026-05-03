Rissa nel locale in centro a Prato bar chiuso per trenta giorni

Un bar nel centro di Prato è stato chiuso per trenta giorni dopo una rissa avvenuta il 25 aprile. L’episodio ha richiesto l’intervento della polizia, che è intervenuta sul luogo. La decisione di chiudere l’attività è stata presa dalle autorità dopo l’accaduto. La vicenda si è svolta in un locale frequentato abitualmente, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Dovrà osservare un mese di chiusura il bar del centro di Prato teatro il 25 aprile scorso di una violenta rissa conclusasi con l’intervento della polizia. Questo il provvedimento adottato dalla questura di Prato nei giorni scorsi, in base all’articolo 100 del Tulps, che spiega in una nota.🔗 Leggi su Firenzetoday.it The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Violenta rissa tra clienti in un bar: locale chiuso per dieci giorni dal questoreLa polizia ha sospeso temporaneamente l'attività di un bar nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, ad Adrano, per comprovate esigenze di... Novara: rissa in centro, 5 arresti e locale chiuso per 11 giorniNella notte tra sabato e domenica scorsi, il centro di Novara è stato teatro di una violenta rissa che ha portato all’arresto di cinque giovani e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rissa con spray e bastoni fuori dal bar: scatta la chiusura per 15 giorni; Rissa, bastonate e feriti: bar chiuso per 15 giorni; Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidio; Rissa di Pasqua nel centro storico: nove giovani denunciati dalla polizia. Marigliano, rissa nel corso: accoltellato un 17enne, padre e zio aggrediti e feriti a colpi di sediaNotte di sangue a Marigliano dove una rissa tra giovani si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. ilgiornalelocale.it Coltellate nel Sarno dopo la rissa due minori in comunitàColtellate in strada dopo un litigio scoppiato nel locale, due minorenni finiscono in comunità per tentato omicidio. Hanno 15 e 16 anni i due giovani - originari della provincia ... ilmattino.it Tricase, ucciso 20enne durante una rissa tra famiglie - facebook.com facebook