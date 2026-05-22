Albosaggia | il pollice verde dei bambini dell' asilo nido Il bosco delle meraviglie

I bambini dell'asilo nido “Il bosco delle meraviglie” di Albosaggia hanno partecipato alla piantumazione di un pruno e di un ulivo, accompagnati dalla responsabile e dalle educatrici. L'evento si è svolto questa mattina e ha coinvolto i piccoli nelle attività di cura delle piante. La struttura è gestita dalla cooperativa sociale Kairos.

Giornata speciale per i bambini dell'asilo nido “Il bosco delle meraviglie” (gestito da Kairos cooperativa sociale) di Albosaggia: in mattinata, infatti, i piccoli alunni della struttura, accompagnati dalla responsabile Sabina Spina e dalle loro educatrici, hanno piantato un pruno e un ulivo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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