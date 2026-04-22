Acireale un nuovo parco giochi per i bambini dell' asilo nido Sacro Cuore

A Acireale è stato aperto un nuovo parco giochi nell’asilo nido Sacro Cuore, dopo lavori di riqualificazione. Lo spazio, pensato per i più piccoli, è stato allestito con attrezzature colorate e sicure, per favorire il gioco e la socializzazione dei bambini. L’inaugurazione si è svolta ieri, con la presenza di genitori e personale scolastico, che hanno assistito alla consegna di un'area dedicata alla crescita dei piccoli utenti.

Un luogo restituito ai sorrisi, al gioco e alla crescita dei più piccoli. Ad Acireale è stato inaugurato ieri il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore, completamente riqualificato e pensato per offrire ai bambini un ambiente sicuro, colorato e stimolante. All’inaugurazione hanno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Acireale, pronto il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro CuoreSarà inaugurato oggi, martedì 21 aprile, alle ore 15:30, il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore, in via G. Leggi anche: Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Acireale, pronto il nuovo parco giochi dell’asilo nido Sacro Cuore; Acireale, pronto il nuovo parco giochi dell'asilo nido Sacro Cuore. Isola Sacra, in via Monte Solarolo sorgerà un nuovo parco urbano inclusivoFiumicino, 7 aprile 2026 – Un nuovo parco urbano, moderno e inclusivo, sorgerà a Isola Sacra, nell’area di via Monte Solarolo. Il progetto è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Mario ... ilfaroonline.it Quaranta alberi, tavoli per pic-nic e area giochi: a Isola Sacra arriva un nuovo parco urbanoOttomila metri quadrati, oggi inutilizzati, diventano un parco urbano multifunzionale. È questa la destinazione che il comune di Fiumicino, in collaborazione con la società ADR, ha deciso di riservare ... romatoday.it IRCCS Ospedale Sacro Cuore / don Calabria - facebook.com facebook