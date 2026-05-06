Nella mattinata di oggi a Milano, il contro-soffitto di un asilo nido di via Pianell si è sgretolato, causando la evacuazione di ventuno bambini. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e assistere i piccoli e le loro famiglie. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha provocato momenti di tensione tra i presenti. La struttura rimane temporaneamente chiusa in attesa di controlli più approfonditi.

Milano, 6 maggio 2026 – Momenti di panico ed enormi disagi per diversi bambini piccoli e le loro famiglie. Questa mattina intorno alle 9 è crollato un pannello di contro-soffitto all'asilo nido comunale di via Pianell 25, in zona Niguarda. Nessuno dei 21 bimbi presenti nella struttura è rimasto ferito. Tutti sono stati portati in altri istituti o affidati ai genitori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il nucleo Saf che hanno hanno diffidato dal proseguire l'attività e chiuso l'asilo insieme alla polizia locale. Le cause. Da capire nello specifico le cause specifiche del crollo. Ma stando a quanto trapelato, pare sia stato causato da una infiltrazione dal tetto dovuta alla pioggia incessante che è caduta su Milano tra ieri sera e questa mattina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cede il contro-soffitto all’asilo nido di via Pianell: ventuno bambini evacuati

Notizie correlate

Crolla il controsoffitto in un asilo nido a Milano, bambini e insegnanti evacuati: sul posto i vigili del fuocoSono crollate alcune parti del controsoffitto in un asilo di Milano: nessun ferito, bambini evacuati e struttura chiusa.

Fuga di metano durante i lavori a Romano di Lombardia: evacuati 45 bambini da un asilo nidoUna fuga di metano si è verificata in un cantiere a Romano di Lombardia (Bergamo).

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Savignano, cede il controsoffitto dell’ufficio postaleDopo quello di poco tempo fa, nuovo crollo del controsoffitto all’ufficio postale di Savignano. Lo ha reso noto il segretario regionale aggiunto Confsalcom Emilia Romagna Francesco Arcuri che dice: ... ilrestodelcarlino.it

Tempio, cede il controsoffitto: evacuato un piano del TribunaleEvacuazione per il secondo piano del palazzo di giustizia di Tempio. Il controsoffitto sta cedendo in un corridoio, probabilmente a causa di una perdita d’acqua. Le attività della Sezione civile sono ... unionesarda.it