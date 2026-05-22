Il Vescovo di Albignasego ha deciso di allontanare il parroco dopo aver appreso che quest'ultimo aveva ospitato un’indagine in corso. La questione riguarda il motivo per cui il parroco abbia messo a disposizione la canonica all’indagato, coinvolto in un procedimento giudiziario. Le indagini hanno inoltre accertato che alcuni abusi si sarebbero verificati durante le gite organizzate dalla parrocchia, anche se i dettagli sulle modalità di commesso non sono stati resi pubblici.

? Punti chiave Perché il parroco ha offerto la canonica all'indagato Saviane?. Come sono stati commessi gli abusi durante le gite parrocchiali?. Chi sono le altre vittime coinvolte nelle indagini della Squadra Mobile?. Quali provvedimenti prenderà la Diocesi dopo l'allontanamento del parroco?.? In Breve Abusi sistematici tra il 2017 e il 1 marzo 2024 coinvolgono sette minori.. L'avvocato Ernesto De Toni difende Saviane negando ogni accusa di molestia.. La Squadra Mobile indaga su contatti avvenuti tra il 2017 e il 2024.. L'ultimo episodio di abuso è avvenuto in Toscana il primo marzo scorso.. Il vescovo Claudio Cipolla ha chiesto formalmente... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albignasego, il Vescovo allontana il parroco: ospitava l’indagato Saviane

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