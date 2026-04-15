Cagliari donna precipita dal terzo piano e muore | indagato l' 87enne che la ospitava

Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata senza vita nella notte a Selargius. Secondo quanto riferito, è precipitata dal terzo piano dell'edificio in cui viveva. Un ottantenne che la ospitava è stato messo sotto indagine. Le forze dell'ordine stanno effettuando accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia. La vittima è deceduta sul colpo, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

È indagato per omicidio Mariano Pinna, l'anziano di 87 anni che nella notte aveva chiamato i carabinieri segnalando di aver trovato il corpo di Florina Florea, la 66enne di origini romene che ospitava nella sua abitazione a Selargius, Città Metropolitana di Cagliari, nel cortile della sua. L'iscrizione nel registro degli indagati, al momento, è un atto dovuto per consentire agli investigatori dell'Arma e alla procura di effettuare tutti gli accertamenti. Florea sarebbe precipitata dal terzo piano, dalla terrazza dell'abitazione dove da qualche tempo viveva con l'anziano., La donna è stata trovata morta nel piazzale...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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