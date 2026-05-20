Prof Francesco Saviane parla il parroco don Cesare Contarini | Non mi dimetto L?ho licenziato dal nostro asilo

Da ilgazzettino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parroco ha dichiarato di non voler rimettere il proprio incarico e ha affermato di aver licenziato un collaboratore dall’asilo parrocchiale. La sua posizione è stata comunicata in risposta alle richieste di dimissioni, che ha respinto con fermezza. La questione riguarda un episodio avvenuto di recente e al momento non ci sono state ulteriori dichiarazioni o sviluppi ufficiali. La situazione rimane tesa, con il parroco che insiste sulla propria posizione e senza segnali di cambiamento.

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PADOVA - «Ad oggi non ne vedo il motivo». Don Cesare Contarini alza il muro, non arretra di un millimetro e soprattutto non si dimette. Risponde così alla rivolta partita nei giorni scorsi nella “sua” parrocchia di San Lorenzo ad Albignasego. Da una parte i parrocchiani e una fetta consistente di collaboratori che ne chiedono a gran voce la testa, invocando dimissioni in massa per lo scandalo che ha coinvolto Francesco Saviane, collaboratore del don, segretario dell’asilo nido e spesso accompagnatore nelle uscite. Dall’altra c’è lui, il parroco, nel mirino per averlo protetto e ospitato in canonica fin dal 2023. Scelta che lo stesso Vescovo... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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