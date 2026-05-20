Prof Francesco Saviane parla il parroco don Cesare Contarini | Non mi dimetto L?ho licenziato dal nostro asilo

Il parroco ha dichiarato di non voler rimettere il proprio incarico e ha affermato di aver licenziato un collaboratore dall’asilo parrocchiale. La sua posizione è stata comunicata in risposta alle richieste di dimissioni, che ha respinto con fermezza. La questione riguarda un episodio avvenuto di recente e al momento non ci sono state ulteriori dichiarazioni o sviluppi ufficiali. La situazione rimane tesa, con il parroco che insiste sulla propria posizione e senza segnali di cambiamento.

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