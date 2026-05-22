Albero crolla in strada a Pontecagnano 32enne si schianta con lo scooter | trasportato all'ospedale di Salerno

A Pontecagnano, un albero situato sulla strada è caduto improvvisamente, causando l’incidente di un uomo di 32 anni in sella a uno scooter. L’uomo si è scontrato contro il tronco caduto e è stato trasportato in ospedale a Salerno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre venivano effettuati i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

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