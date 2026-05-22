Albero caduto sul viale strada riaperta al traffico Il Comune | Un pino di oltre 90 anni in corso verifiche sul crollo
Nella serata di ieri, un pino di oltre 90 anni è caduto su via Circonvallazione Sacchetti a Cervia, vicino all’ingresso secondario della scuola Pascoli. L’albero si è abbattuto sul viale, bloccando temporaneamente il traffico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità comunali, che hanno già riaperto la strada. Sono in corso verifiche per accertare le cause del crollo e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.
Verifiche in corso in seguito alla caduta del pino avvenuta ieri sera in via Circonvallazione Sacchetti a Cervia, di fronte all’entrata laterale della scuola Pascoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della ditta appaltatrice del servizio comunale hanno lavorato in modo congiunto per eliminare le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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