Albero caduto sul viale strada riaperta al traffico Il Comune | Un pino di oltre 90 anni in corso verifiche sul crollo

Nella serata di ieri, un pino di oltre 90 anni è caduto su via Circonvallazione Sacchetti a Cervia, vicino all’ingresso secondario della scuola Pascoli. L’albero si è abbattuto sul viale, bloccando temporaneamente il traffico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità comunali, che hanno già riaperto la strada. Sono in corso verifiche per accertare le cause del crollo e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

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Verifiche in corso in seguito alla caduta del pino avvenuta ieri sera in via Circonvallazione Sacchetti a Cervia, di fronte all’entrata laterale della scuola Pascoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della ditta appaltatrice del servizio comunale hanno lavorato in modo congiunto per eliminare le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maltempo: caduto un albero sul viale delle Piagge Tragedia sfiorata sul viale: l'albero crolla improvvisamente sulla stradaCi sono stati grandi momenti di paura e una tragedia che è stata fortunatamente sfiorata ieri sera a Cervia. Via San Lucifero, l’albero abbattuto dal ciclone Harry è ancora a terra: il Comune valuta il recuperoDopo mesi dal ciclone Harry, l’albero caduto nel parco Martiri delle Foibe, in via San Lucifero, è ancora lì. Il ginepro, crollato durante l’ondata di maltempo dello scorso febbraio, continua a occu ... unionesarda.it Paura in via Scarlatti, ramo crolla su una donna e la ferisceUn ramo d'albero è caduto nella tarda mattinata in via Scarlatti ferendo alla testa una donna mentre passeggiava all'altezza dello store della Lego. Soccorsa dai passanti è stata poi curata dai medici ... napolitoday.it