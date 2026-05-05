Maltempo | caduto un albero sul viale delle Piagge

Il 5 maggio un albero di tiglio è caduto sul viale delle Piagge. Le recenti piogge hanno probabilmente indebolito la struttura, portando al crollo. La pianta presentava un cedimento del tronco vicino alla base, che ha causato la perdita di resistenza meccanica. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

Un tiglio è caduto, oggi 5 maggio, sul viale delle Piagge. Le piogge di queste ultime ore hanno molto probabilmente contributo a determinare il crollo: la pianta ha subito un cedimento del tronco in prossimità della base, riconducibile a "una significativa perdita di resistenza meccanica causata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Emergenza maltempo, altro albero caduto a Foggia: tragedia sfiorata in viale OfantoUn enorme arbusto è crollato a pochi metri dall'ingresso dell'ospedale 'D'Avanzo', finendo addosso a un'auto parcheggiata. Maltempo, venti a tutta potenza e strade imbiancate: caduto un albero in cittàCi sono strade imbiancate dalla neve nella zona più a nord della provincia, mentre la città è sferzata da venti di grande potenza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maltempo, grosso albero si abbatte sulla strada per Frondarola FOTO; Le catastrofi naturali costano quasi 10 milioni di euro l'anno a Viterbo e provincia: il dato; ?Maltempo: oltre 50 i tecnici dell'Enel al lavoro per cavi spezzati da neve; Roccella Jonica, albero cade al Porto delle Grazie per il forte vento: strada interdetta. Testaccio, albero crolla per la pioggia: un'auto distrutta, nessun feritoPioggia e maltempo hanno provocato martedì mattina alle 7 circa il crollo di un albero sulla carreggiata in Via Beniamino Franklin a Testaccio, uno schianto che ha distrutto un'auto senza per fortuna ... roma.corriere.it Roma, cade albero in via Tiburtina per il maltempo: due feriti. VIDEOUn grosso albero è caduto a Roma, nei pressi del Parco dei Caduti, per via del maltempo. Sul posto i vigili del fuoco ... tg24.sky.it Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti x.com Mercoledì di maltempo: nel corso del 6 maggio, possibili rovesci o temporali sul Riminese Leggi qui: https://altarimini.it/mercoledi-di-maltempo-nel-corso-del-6-maggio-possibili-rovesci-o-temporali-sul-riminese.php - facebook.com facebook