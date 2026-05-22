Albero abbattuto in piazza del Popolo il Comune chiarisce | Era necessario

Un albero è stato abbattuto in piazza del Popolo a Pordenone. Il Comune ha precisato che la decisione di rimuoverlo è stata obbligata e non collegata ai lavori di riqualificazione della piazza. Secondo quanto comunicato dall’ente locale, si trattava di un acero acero negundo con marciumi radicali che coinvolgevano più del 40% delle radici, condizione che rendeva necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza. La scelta è stata quindi motivata da problemi di stabilità dell’albero.

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