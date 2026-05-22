Albero abbattuto in piazza del Popolo il Comune chiarisce | Era necessario
Un albero è stato abbattuto in piazza del Popolo a Pordenone. Il Comune ha precisato che la decisione di rimuoverlo è stata obbligata e non collegata ai lavori di riqualificazione della piazza. Secondo quanto comunicato dall’ente locale, si trattava di un acero acero negundo con marciumi radicali che coinvolgevano più del 40% delle radici, condizione che rendeva necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza. La scelta è stata quindi motivata da problemi di stabilità dell’albero.
Una decisione obbligata, che non c'entra nulla con la riqualificazione della piazza. Il Comune di Pordenone, con una nota emessa oggi, ha spiegato che l'acero acero negundo che sorgeva nell'area di piazza del Popolo era compromesso in modo irreversibile, con marciumi radicali che superavano il 40. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Il piano delle potature del Comune, nuovi interventi in corso: "Ogni albero abbattuto viene sostituito"Prosegue il cronoprogramma dei lavori di manutenzione del verde urbano previsti dal piano di potature, abbattimenti e nuove piantumazioni presentato...
Addio all'albero del Teatrone: il simbolo della primavera abbattuto dal ventoLe città si identificano non solo attraverso i loro monumenti e le persone, ma anche con simboli che entrano nel cuore di chi frequenta certi luoghi,...
Pordenone, il Comune: l’albero abbattuto in piazza del Popolo era pericolosoSecondo il Comune l’acero nel giardino del Centro Studi era in classe D per instabilità. La riqualificazione della piazza, viene ribadito ... nordest24.it
A Chialamberto il depuratore dovrà essere abbattuto, condannati due dirigenti Smat lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com
La Stampa. . Traffico rallentato a Crocetta, dove un albero di grandi dimensioni è stato abbattuto dal forte vento davanti al civico 1 di corso Einaudi. Durante la caduta, l’albero ha portato con sé i cavi del tram. Ha colpito, però, solo quelli: nessun passante o vei facebook
La mia girino è stata distrutta all'istante dopo aver oltrepassato la barriera di accesso anticipato e andare verso l'albero. reddit
Addio al pino di piazza del Plebiscito, sarà abbattuto e sostituito con una specie diversaAddio al pino di piazza del Plebiscito, angolo via Cesario Console. Sarà abbattuto dal Comune di Napoli perché pericolante. Al suo posto sarà piantato un altro albero, ma di una specie diversa più ... fanpage.it