Albero abbattuto in piazza del Popolo il Comune chiarisce | Era necessario

Da pordenonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero è stato abbattuto in piazza del Popolo a Pordenone. Il Comune ha precisato che la decisione di rimuoverlo è stata obbligata e non collegata ai lavori di riqualificazione della piazza. Secondo quanto comunicato dall’ente locale, si trattava di un acero acero negundo con marciumi radicali che coinvolgevano più del 40% delle radici, condizione che rendeva necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza. La scelta è stata quindi motivata da problemi di stabilità dell’albero.

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Una decisione obbligata, che non c'entra nulla con la riqualificazione della piazza. Il Comune di Pordenone, con una nota emessa oggi, ha spiegato che l'acero acero negundo che sorgeva nell'area di piazza del Popolo era compromesso in modo irreversibile, con marciumi radicali che superavano il 40. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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