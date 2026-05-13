Addio all' albero del Teatrone | il simbolo della primavera abbattuto dal vento

Nella giornata di oggi, un albero simbolo del quartiere è stato abbattuto a causa delle forti raffiche di vento. L'albero, situato vicino al teatro principale, era un punto di riferimento per gli abitanti e i frequentatori della zona. La sua presenza rappresentava un elemento riconoscibile che contribuiva all'identità del luogo. L’evento ha suscitato reazioni tra i residenti, alcuni dei quali si sono recati sul posto per osservare i danni.

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