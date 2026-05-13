Addio all' albero del Teatrone | il simbolo della primavera abbattuto dal vento

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, un albero simbolo del quartiere è stato abbattuto a causa delle forti raffiche di vento. L'albero, situato vicino al teatro principale, era un punto di riferimento per gli abitanti e i frequentatori della zona. La sua presenza rappresentava un elemento riconoscibile che contribuiva all'identità del luogo. L’evento ha suscitato reazioni tra i residenti, alcuni dei quali si sono recati sul posto per osservare i danni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le città si identificano non solo attraverso i loro monumenti e le persone, ma anche con simboli che entrano nel cuore di chi frequenta certi luoghi, sia a livello quotidiano che saltuariamente. La vegetazione può senza dubbio fare la sua parte, con gli alberi che spesso ricoprono un ruolo da.🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Travolta da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: "Tragedia indicibile"Era appena uscita da scuola e stava camminando in strada per far ritorno a casa, quando un albero, abbattuto dal forte vento, l'ha colpita.

Travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: "Tragedia indicibile"Era appena uscita da scuola e stava camminando in strada per far ritorno a casa, quando un albero, abbattuto dal forte vento, l'ha colpita.

Argomenti più discussi: Addio all'albero del Teatrone: il simbolo della primavera abbattuto dal vento; Addio al pino secolare di Camogli: va abbattuto. Cambia per sempre l’immagine del borgo; Asilo chiuso dopo la morte del piccolo Leo, famiglie in attesa per quasi un anno; Camogli dice addio al pino secolare: il gigante affacciato sul mare sarà abbattuto.

Soci, addio all’albero della morte. Tagliata la pianta fatale a Leo, l’asilo è sotto sequestro infinitoOra quella pianta non c’è più: gli operai incaricati di riordinare l’area verde intorno all’asilo di Soci lo hanno abbattuto. Lavori finalizzati alla messa in sicurezza dell’area esterna e agli ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web