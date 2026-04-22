Il piano delle potature del Comune nuovi interventi in corso | Ogni albero abbattuto viene sostituito

Il Comune sta portando avanti il piano di manutenzione del verde urbano, con interventi di potatura, abbattimenti e piantumazioni. Attualmente sono in corso nuovi lavori e ogni albero abbattuto viene sostituito. Il cronoprogramma dei lavori era stato annunciato all'inizio di febbraio dall'amministrazione comunale. Le operazioni continuano seguendo le tempistiche stabilite nel piano approvato.

Prosegue il cronoprogramma dei lavori di manutenzione del verde urbano previsti dal piano di potature, abbattimenti e nuove piantumazioni presentato dall'amministrazione comunale all'inizio dello scorso mese di febbraio. I lavori al momento interessano i viali Margherita di Savoia, dei Picciotti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Come POTARE il FICO #fico #potatura #potare #alberidafrutto Notizie correlate Piano delle potature, i consiglieri della terza commissione: "Bene interventi straordinari, ma serve una manutenzione costante"Chiesta all'amministrazione un'attenzione particolare alle aree più critiche come Bonagia, via Oreto, corso dei Mille, via Mico Geraci, via Monte San... Al via il piano potature del Comune di Montesilvano: interessati oltre 450 alberiA partire dal 2 marzo e fino al 30 aprile, scatterà il programma annuale di potatura che interesserà il patrimonio arboreo del territorio Presentato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alberi, il piano del Comune non convince la Lipu: Abbattimenti in pieno periodo di nidificazione degli uccelli; Vimodrone, piano verde: Cure per 7mila alberi; Nocera Inferiore, piano manutenzione del verde pubblico; La toppa peggio del buco, le critiche di Sinistra Italiana su potature e abbattimenti di alberi degli ultimi giorni. Alberi, il piano del Comune non convince la Lipu: Abbattimenti in pieno periodo di nidificazione degli uccelliL'associazione animalista ha inviato una lettera all'Amministrazione: Fermare le operazioni di taglio e potature in tutta la città fino al mese di agosto, a meno che non vi siano casi urgenti accerta ... palermotoday.it Rischio caduti rami, ecco il piano delle potatureApprovato all’Amministrazione comunale il programma di potatura dei viali e dei parchi cittadini, previsto per la prossima stagione invernale. Questo progetto - che avrà un budget complessivo di ... ilrestodelcarlino.it È stato ritrovato in mattinata nella zona di Ottone, comune della provincia di Piacenza, il cinquantenne che risultava disperso da martedì sera 21 aprile nei boschi di Rovegno in Alta Val Trebbia - facebook.com facebook Buongiorno dal Comune di #Cerano. #22aprile #PoliziaLocale #Piemonte x.com