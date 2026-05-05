Abbattuti i tigli in viale Mimbelli Tagliati in tutto 18 alberi

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Pieve a Nievole ha abbattuto 18 tigli su un totale di 44 presenti in viale Mimbelli. L’intervento ha riguardato alberi di oltre cent’anni di età, i cui tagli sono stati eseguiti recentemente. La decisione segue una valutazione sulla condizione delle piante e riguarda esclusivamente gli alberi che si trovavano in condizioni di criticità. La rimozione degli alberi è stata comunicata ufficialmente dall’ente locale.

L’amministrazione comunale di Pieve a Nievole ha proceduto l’abbattimento dei 18 tigli centenari, sui 44 presenti in viale Mimbelli. Le operazioni di taglio dei meravigliosi fusti che hanno ombreggiato la zona e contribuito a ripulire l’aria dall’inquinamento per decenni sono cominciate proprio, ironia della sorte, il 4 maggio per l’ overshoot day, giornata in cui l’Italia è entrata in debito ecologico con la natura cioè il nostro sistema economico inizia a vivere a credito, utilizzando risorse che non si rigenereranno nel corso dell’anno. L’appalto per terminare gli alberi centenari è stato affidato con un atto del 28 aprile scorso alla ditta Dervishi Lirim per 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

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