Alaves-Rayo Vallecano sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi festeggiano la salvezza

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la sfida tra Alaves e Rayo Vallecano, due squadre che si affrontano in un match di campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano alcune preferenze per l’esito dell’incontro. Nel frattempo, i baschi festeggiano la salvezza conquistata nella stagione in corso. Per il Rayo Vallecano si avvicina una partita decisiva, poiché mercoledì prossimo affronterà in finale di Conference League il team avversario.

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