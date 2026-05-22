Alaves-Rayo Vallecano sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi festeggiano la salvezza
Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la sfida tra Alaves e Rayo Vallecano, due squadre che si affrontano in un match di campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano alcune preferenze per l’esito dell’incontro. Nel frattempo, i baschi festeggiano la salvezza conquistata nella stagione in corso. Per il Rayo Vallecano si avvicina una partita decisiva, poiché mercoledì prossimo affronterà in finale di Conference League il team avversario.
Il Rayo Vallecano è molto vicino a giocare la partita più importante della sua storia: mercoledì prossimo affronterà il Crystal Palace in finale di Conference League. Sabato però i Matagigantes giocheranno l’ultima gara di campionato contro l’Alaves, che festeggerà con la sua gente il raggiungimento della salvezza. I baschi hanno fatto lo sprint decisivo nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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