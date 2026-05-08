Elche-Alaves sabato 09 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani favoriti sui baschi

Sabato 9 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Elche e Alaves, due squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Liga. La sfida rappresenta l'apertura del turno di sabato e vede i valenciani considerati favoriti rispetto ai baschi. Le formazioni sono ancora da annunciare, ma il match ha un peso significativo in classifica per entrambe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui