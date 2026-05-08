Elche-Alaves sabato 09 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani favoriti sui baschi
Sabato 9 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Elche e Alaves, due squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Liga. La sfida rappresenta l'apertura del turno di sabato e vede i valenciani considerati favoriti rispetto ai baschi. Le formazioni sono ancora da annunciare, ma il match ha un peso significativo in classifica per entrambe.
Prima partita del sabato di Liga e posta in palio subito molto alta: Elche e Alaves si sfidano in una classica sfida salvezza, che a questo punto del campionato pesa tantissimo. I baschi erano riusciti a uscire dalle ultime tre posizioni ma nell’ultima giornata hanno perso con grande dolore il derby con l’Athletic, che per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Elche-Alaves (sabato 09 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza importantissimaPrima partita del sabato di Liga e posta in palio subito molto alta: Elche e Alaves si sfidano in una classica sfida salvezza, che a questo punto del...
Celta Vigo-Elche (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani possono far bene a BalaidosIl Celta Vigo sta vivendo un momento di depressione calcistica: la fine del sogno europeo con le due brutte sconfitte patite col Friburgo...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Elche - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Elche vs Alavés: team news, lineups, predictions (La Liga 09/05); Elche-Alaves streaming e formazioni: dove vederla in diretta tv live gratis; Quote scommesse Elche - Deportivo Alaves.
Pronostico Elche-Alavés: mettono il punto esclamativoElche-Alaves è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Alaves-Elche, i baschi provano a interrompere i sogni d'Europa dell'ElcheGuardando alle statistiche individuali, Carlos Vicente è uno dei protagonisti più attesi per l'Alaves. Con 7 presenze stagionali e una media-voto di 6.94, il centrocampista ha già messo a segno 2 gol ... it.blastingnews.com
Elche-Alaves (sabato 09 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza importantissima ift.tt/ywXPT7e #scommesse #pronostici x.com
Real Sociedad [1] - 1 Alaves - Luka Sucic 14' reddit