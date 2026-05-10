Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Rayo Vallecano e Girona, che chiuderà la giornata calcistica a Vallecas. Il Rayo Vallecano ha raggiunto la finale di Conference League, risultato considerato il massimo traguardo della sua storia recente, dopo aver superato Strasburgo. La squadra di Vallecas si prepara a questa sfida con grande entusiasmo, mentre il Girona cerca di ottenere un risultato positivo in vista delle ultime giornate di campionato.

Il Rayo Vallecano sta vivendo probabilmente il momento più felice della sua storia: la squadra di Vallecas, grazie all’impresa di Strasburgo, ha centrato il grande sogno di inizio stagione, ossia quello di conquistare la finale di Conference League. Mentre Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid si leccano le ferite europee, i Matagigantes porteranno il loro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Girona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Vallecas

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