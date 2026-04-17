Alaba Real Madrid decisione presa | sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano

Fino alla fine della stagione in corso, il difensore austriaco David Alaba continuerà a vestire la maglia del Real Madrid. Romano ha confermato che il contratto di Alaba, nato nel 1992, non sarà rinnovato e, quindi, il giocatore lascerà il club al termine di questa annata. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il futuro contrattuale del calciatore.

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