Alaba lascia il Real Madrid | l’Inter osserva ma non apre alla trattativa

Il difensore austriaco ha annunciato di lasciare il Real Madrid al termine della stagione. La società ha ricevuto alcune proposte di trasferimento, tra cui una dall’Inter, ma al momento non ci sono state trattative concrete. La sua partenza sarà a costo zero, visto che il contratto scadrà a breve. Nessun accordo è stato raggiunto con altri club, e il giocatore è ancora in attesa di decisioni definitive. La sua uscita dal club spagnolo è prevista entro la fine dell’attuale campionato.

di Alberto Petrosilli Il difensore austriaco Alaba è stato proposto anche ai nerazzurri: al momento nessun contatto concreto per il difensore che lascerà il Real Madrid a zero. Adesso è ufficiale: David Alaba lascerà il Real Madrid. La conferma è arrivata direttamente dal club spagnolo, chiudendo così l’esperienza del difensore austriaco con la maglia dei Blancos dopo anni ricchi di successi e trofei internazionali. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrale ex Bayern Monaco sarebbe stato proposto anche a diversi top club italiani, tra cui Inter, Juventus e Milan. Al momento, però, nessuna delle società coinvolte avrebbe dato segnali concreti di apertura all’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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ALABA LASCIA IL REAL MADRID: LA RISPOSTA DI MILAN, INTER E JUVE SPIAZZA TUTTI

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