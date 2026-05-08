Il difensore, attualmente sotto contratto con il Real Madrid, è stato proposto anche alla Juventus dall’agente. La società bianconera sta considerando l’ipotesi di un acquisto a parametro zero, ma l’alto ingaggio richiesto dal giocatore rappresenta un ostacolo alla trattativa. Al momento, non sono stati definiti accordi ufficiali e la questione rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

di Luca Fioretti Alaba Juventus, la dirigenza valuta il grande colpo a zero per la difesa ma gli altissimi costi legati all’ingaggio frenano la trattativa attuale. Questa estate ci saranno tanti svincolati di lusso. Molti profili, pur liberandosi a parametro zero, avanzano richieste economiche molto elevate che bloccano le società italiane. Tra i giocatori disponibili a costo zero ci sarà David Alaba. Durante un recente viaggio, l’agente Pini Zahavi lo ha proposto ai principali club. La dirigenza bianconera monitora la situazione per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa legata al nuovo contratto del difensore, destinato a lasciare la Spagna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alaba Juve, l’agente lo propone anche ai bianconeri ma… Tutti gli aggiornamenti sul difensore che lascerà il Real Madrid

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