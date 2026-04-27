Meteo | da domani tempo instabile ma al Sud resiste il sole e il bel tempo

Da domani, il tempo in Italia tornerà ad essere più instabile, con piogge e nuvole che interesseranno le regioni del Centro e del Nord. Tuttavia, al Sud il cielo rimarrà sereno e il sole continuerà a splendere, mantenendo condizioni di bel tempo. La giornata di domenica aveva offerto temperature fino a 27°C in molte città, ma da martedì si prevede un rapido cambiamento nel clima.

Dopo una domenica con un assaggio d’estate e temperature che hanno raggiunto i 26-27°C in molte città del Centro e del Nord, tornerà già da domani, martedì 28, l’instabilità tipica della primavera. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Con l’inizio della prossima sono attesi i primi segni di tempo instabile, con l’arrivo di correnti più fresche. Fra domani e mercoledì 29 sono possibili piogge sparse Centro-Nord, che giovedì 30 potrebbero spostarsi a Sud, soprattutto sulle zone adriatiche. Nel dettaglio Oggi, lunedì 27: al Nord poco o parzialmente nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi; al Centro sereno e caldo per il periodo; al Sud soleggiato e più caldo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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