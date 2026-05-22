Al via 24 ORE NextMed piattaforma editoriale e strategica dedicata al Mediterraneo allargato
È stata inaugurata la piattaforma 24 ORE NextMed, uno spazio editoriale e strategico dedicato al Mediterraneo allargato. Il progetto viene realizzato in italiano, inglese e arabo e si rivolge a imprese, istituzioni, associazioni, università e operatori finanziari. L’obiettivo è fornire informazioni e approfondimenti su temi legati alla regione, coinvolgendo diversi attori e settori. La piattaforma vuole facilitare lo scambio di idee e dati tra i soggetti interessati alle dinamiche del Mediterraneo esteso.
Un progetto in italiano, inglese e arabo rivolto a imprese, istituzioni, associazioni, università e operatori finanziari. Trento, 22 maggio 2026 - È stato presentato oggi in anteprima assoluta alla business. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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