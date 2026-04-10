Sicurezza connettività e transizione nel Mediterraneo allargato Scrive Melani

Con la crescente economia dell’Asia, che si accompagna a una maggiore globalizzazione, si intensificano anche le questioni legate alla sicurezza, alla connettività e alla transizione nel Mediterraneo allargato. Le rotte commerciali si espandono e le relazioni tra i Paesi si approfondiscono, portando a nuovi scenari e sfide sul fronte strategico e politico. Questa evoluzione coinvolge attori diversi e richiede una costante attenzione alle dinamiche in atto nella regione.

Con la grande crescita economica dell’Asia, frutto della globalizzazione e del conseguente aumento di traffici con l’Europa ed oltre, il Mediterraneo ha riacquistato centralità, ulteriormente rilanciata dalla cinese Via della seta, dall’europea Global Gateway, dalla Via del Cotone tra India e nostri mercati. Occorre però una stabilizzazione delle aree attraversate gestendo conflitti, primo tra tutti la guerra in Medio Oriente, che limitano percorribilità, costruzione di infrastrutture e prospettive di sviluppo sostenibile oltre a recare danni gravissimi all’economia mondiale. Ciò si aggiunge alla persistente cruciale importanza energetica della regione nella quale operano assertivi attori regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sicurezza, connettività e transizione nel Mediterraneo allargato. Scrive Melani Così l’Italia può diventare regista della sicurezza nel Mediterraneo allargato. Parla CesaLa guida italiana del comando Nato di Napoli segna un passaggio rilevante nel ruolo del Paese sul fianco sud dell’Alleanza. Perché l’Europa non può permettersi passi falsi nel Mediterraneo allargatoIn occasione del trentennale dell’avvio del Processo di Barcellona per il partenariato euro-mediterraneo, la Commissione europea e l’Alto...