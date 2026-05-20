Rizzolo | Piano Florio per trasformare il Sud in una piattaforma strategica del mediterraneo
Il presidente di una confederazione industriale ha partecipato a un evento al Senato della Repubblica, promosso da un partito politico, dedicato alle sfide del Sud Italia nel Mediterraneo. Durante l'incontro, si è parlato di un piano chiamato Florio, destinato a trasformare la regione in una piattaforma strategica nel bacino mediterraneo. L'intervento si è svolto nella sala Caduti di Nassirya, con la presenza di rappresentanti istituzionali e di altri relatori.
Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, è intervenuto a Palazzo Madama, nel corso dell’incontro “Sicilia, sfida mediterranea”, promosso da Fratelli d’Italia nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Nel suo intervento, Rizzolo ha rilanciato il Piano Florio come modello di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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