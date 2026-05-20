Rizzolo | Piano Florio per trasformare il Sud in una piattaforma strategica del mediterraneo

Il presidente di una confederazione industriale ha partecipato a un evento al Senato della Repubblica, promosso da un partito politico, dedicato alle sfide del Sud Italia nel Mediterraneo. Durante l'incontro, si è parlato di un piano chiamato Florio, destinato a trasformare la regione in una piattaforma strategica nel bacino mediterraneo. L'intervento si è svolto nella sala Caduti di Nassirya, con la presenza di rappresentanti istituzionali e di altri relatori.

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