Castellammare show da domani apre il salone nautico più grande d’Italia

Da domani apre a Castellammare di Stabia il Napoli Boat Show, il salone nautico più grande d’Italia che si svolge nel Marina di Stabia. Questa mattina sono state effettuate le ultime prove in mare prima dell’inizio dell’evento, previsto con orari dalle 10:00 alle 18:30 da mercoledì a mercoledì e fino alle 22 il venerdì. I cancelli saranno aperti per cinque giorni consecutivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il conto alla rovescia è terminato. Stamattina ultime prove nel mare di Castellammare di Stabia, da domani apre i cancelli il Napoli Boat Show, il nuovo salone nautico che occupa l’intero Marina di Stabia, (mer-dom ore 10:00 – 18:30 – ven ore 10:00 – 22.00). Saranno cinque giorni in cui la nautica mostrerà la sua parte migliore: le imbarcazioni esposte sono già ormeggiate e pronte a navigare, con prove in mare su prenotazione nel Golfo di Napoli. Il format è quello del “boutique boat show”: non una fiera generalista, ma un salone costruito attorno all’incontro tra chi produce barche e chi le acquista. Ingresso a pagamento, pubblico selezionato, servizi da marina di alto livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castellammare show, da domani apre il salone nautico più grande d’Italia Articoli correlati Rorai Grande: Giovane imprenditore apre un salone, riaccendendo speranza e commercio nel centro abitato.Rorai Grande accoglie un nuovo impulso economico e sociale con l’apertura del Dorian Hair Studio, salone di parrucchiere fondato da Matteo Meneguzzi,... Leggi anche: Genova 2026: il Salone nautico rilancia il “Made in Italy” Aggiornamenti e notizie su Castellammare show Discussioni sull' argomento Nautica, a Castellammare di Stabia tutto pronto per il Napoli Boat Show; IL VIDEO - La rapina al furgone con cellulari e smartwatch a Castellammare; Napoli Boat Show, tutto pronto a Marina di Stabia dal 18 al 22 marzo: 100 brand con prove in mare e turismo nautico nel programma; Al via il Napoli Boat Show 2026, tutto pronto per l'apertura del 18 marzo. Napoli Boat Show, il salone nautico a Castellammare di Stabia: la prima edizione dal 18 al 22 marzo #DIPORTO #NAVE #CastellammarediStabia . Leggi l'articolo - facebook.com facebook