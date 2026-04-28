Fico Bistrò e Love Orticoltura gli eventi nel mese di maggio

Nel mese di maggio, il Giardino dell'Orticoltura ospita l'evento Fico Bistrò, mentre nello Spazio Giovani Cure si svolge Love Orticoltura. Le iniziative prevedono attività legate alla musica e all’impegno sociale, coinvolgendo cittadini e visitatori in diverse manifestazioni. Il calendario di maggio presenta un programma vario, con appuntamenti che si svolgono sia all’aperto che all’interno delle strutture dedicate.

Il maggio fiorentino si accende di vita tra il verde del Giardino dell'Orticoltura e l'energia dello Spazio Giovani Cure, offrendo un calendario ricchissimo che spazia dalla musica all'impegno sociale.Gli eventi al Fico BistròIl mese di maggio allo Spazio Giovani Cure inizia venerdì 1 con la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Sport a Milano: gli eventi da non perdere nel mese di maggioCon l’inoltrarsi della primavera, Milano si trasforma in una vera città dello sport. Riapre il Fico Bistrò: una nuova stagione tra musica, sport, cultura e progetti socialiGiovedì 9 aprile riapre il Fico Bistrò, pronto a inaugurare una nuova stagione ricca di appuntamenti musicali, culturali e sociali.