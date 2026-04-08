Riapre il Fico Bistrò | una nuova stagione tra musica sport cultura e progetti sociali
Il Fico Bistrò riapre i battenti giovedì 9 aprile, dando il via a una nuova fase con un programma che include eventi musicali, attività culturali e iniziative sociali. La struttura si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con un calendario vario e articolato, che si svolgerà nei mesi a seguire. La riapertura segna l'inizio di un periodo di incontri e proposte rivolte alla comunità locale.
Giovedì 9 aprile riapre il Fico Bistrò, pronto a inaugurare una nuova stagione ricca di appuntamenti musicali, culturali e sociali. Anche quest’anno prosegue la collaborazione con Kaleido, che curerà la programmazione estiva dello spazio, consolidando un percorso che negli anni ha reso il Fico un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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