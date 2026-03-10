Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di Campania in tour 2026

Sabato 14 marzo alle 11:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione di

Sabato 14 marzo alle ore 11:00 al Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato il calendario Campania in Tour 2026, il programma di escursioni, trekking ed esperienze sul territorio promosso da Info Irpinia. Il calendario prevede oltre trenta appuntamenti tra natura, cultura, borghi, prodotti tipici e viaggi, con diverse novità per il nuovo anno. Sarà anche l'occasione per raccontare il lavoro che da 13 anni Info Irpinia porta avanti per far conoscere, vivere e valorizzare il territorio.

Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della raccolta di poesie "Il silenzio degli alberi"Con Il silenzio degli alberi, Clarice Spadea ci invita a un viaggio poetico di rara intensità, dove la fragilità si trasforma in forza e la natura...

Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "Porto Vecchio", il nuovo romanzo di Eleonora DavideVenerdì 19 dicembre alle 18,00 al Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato per la prima volta il romanzo di Eleonora Davide “Porto Vecchio”.

I fatti del Circeo, al Circolo della Stampa la presentazione del libro di Serena TerzianiDomenica 8 marzo, alle ore 10:00, nel corso della Giornata internazionale della Donna, si terrà, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione del libro I fatti del Circeo – la stori ... irpinianews.it

Trame d’Arte, al Circolo della Stampa di Avellino arte e musica per raccontare le storie delle donneArte, musica e parole per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Sabato 8 marzo, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà Trame d’Arte, un evento promosso dalla Cooperati ... irpiniaoggi.it

