Al Arabiya | C’è la bozza di accordo tra Usa e Iran a breve l’annuncio

Nelle prossime ore potrebbe essere annunciata la bozza finale di un accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan. La notizia è stata diffusa da Al Arabiya, che riferisce di un’intesa in fase di definizione tra le due nazioni. La trattativa sembra aver raggiunto una fase avanzata, ma ancora non sono stati comunicati i dettagli ufficiali. La possibilità di un accordo ha suscitato attenzione in ambito internazionale.

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