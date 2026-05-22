Al Arabiya | C’è la bozza di accordo tra Usa e Iran a breve l’annuncio
Nelle prossime ore potrebbe essere annunciata la bozza finale di un accordo tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan. La notizia è stata diffusa da Al Arabiya, che riferisce di un’intesa in fase di definizione tra le due nazioni. La trattativa sembra aver raggiunto una fase avanzata, ma ancora non sono stati comunicati i dettagli ufficiali. La possibilità di un accordo ha suscitato attenzione in ambito internazionale.
Nelle prossime ore sarà annunciata la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. Lo riferiscono fonti citate dal media saudita Al Arabiya, che riporta anche i punti chiave dell’intesa. Tra questi, l’impegno reciproco a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni statunitensi in cambio dell’impegno da parte della Repubblica islamica a rispettare i termini del patto. I media statali iraniani hanno fatto sapere – citando un’alta fonte diplomatica a Islamabad – che il capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, figura chiave nelle trattative tra Usa e Iran, è partito per Teheran. 🔗 Leggi su Tpi.it
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