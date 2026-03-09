AJ Styles | Vi spiego il mio nuovo ruolo in WWE

AJ Styles ha scelto di restare in WWE anche dopo aver appeso gli stivali al chiodo. Il veterano, ritiratosi a gennaio dopo la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble, ha firmato un nuovo contratto con la compagnia per lavorare dietro le quinte, e nel primo episodio del suo nuovo podcast Phenomenally Retro Podcast ha raccontato in cosa consisterà il suo lavoro. AJ Styles talent scout per la WWE: cercare nuovi volti sul panorama indipendente. Una delle componenti principali del nuovo incarico di Styles riguarda lo scouting di nuovi talenti. Il veterano ha spiegato di essere già al lavoro nella ricerca di wrestler sul circuito indipendente, con l'obiettivo di segnalarli alla WWE e, dove possibile, aprire loro le porte del programma WWE ID.