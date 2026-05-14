Da oggi a Miramare è operativo un nuovo presidio dedicato all’assistenza delle donne vittime di violenza. Lo sportello sarà accessibile per offrire supporto e aiuto immediato a chi si trovi in situazioni di pericolo o bisogno. La struttura sarà aperta in determinati orari e funzionerà come punto di riferimento per le persone che cercano assistenza. L'apertura mira a rafforzare i servizi già presenti sul territorio.

Da oggi Miramare ha un nuovo presidio dedicato alla lotta alla violenza di genere. Aprirà infatti il nuovo sportello antiviolenza, promosso dal Comune e pensato come punto di ascolto, sostegno e orientamento per le donne che vivono situazioni difficili o che hanno bisogno di confrontarsi in uno spazio protetto e riservato. Lo sportello sarà attivo ogni giovedì mattina, dalle 9 alle 12, negli spazi dell’anagrafe di piazza Decio Raggi 2 e verrà gestito dal centro antiviolenza del Comune insieme all’associazione ’ Rompi il silenzio ’. In sede sarà presente un’operatrice specializzata nel supporto alle vittime di violenza di genere, pronta ad accogliere e ascoltare tutte le donne che decideranno di chiedere aiuto o semplicemente di avere un confronto riservato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre lo sportello per aiutare le donne vittime di violenza

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25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

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