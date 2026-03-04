Puglia | 6 sportelli e numero verde per le vittime di reato

In Puglia è stato annunciato oggi il lancio del S.A.Vi., un servizio con sei sportelli e un numero verde dedicato alle vittime di reato. L’obiettivo è offrire ascolto e assistenza concreta a chi ha subito un crimine, cercando di ridurre l’isolamento che spesso accompagna queste persone. La presentazione si è svolta in una cornice ufficiale, con rappresentanti delle istituzioni presenti all’evento.

In Puglia è stato presentato oggi un nuovo servizio dedicato alle vittime di reato, il S.A.Vi., che promette di rompere l'isolamento attraverso ascolto e supporto concreto. L'iniziativa, lanciata dalla Regione con sede a Bari, si propone di garantire assistenza qualificata in ogni fase del percorso giudiziario. Il servizio si basa su una rete integrata che collega istituzioni, enti e realtà del Terzo Settore per offrire risposte tempestive ai bisogni complessi. Attraverso uno sportello virtuale gratuito accessibile tramite numero verde 800 034 532 e sei sportelli fisici distribuiti nelle province, la regione mira a prevenire la vittimizzazione secondaria.