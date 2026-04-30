Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno condotto un’operazione a Colognola che ha portato all’arresto di un uomo e una donna accusati di spaccio di droga. Durante il blitz sono stati sequestrati più di 500 grammi di sostanze stupefacenti, tra eroina, cocaina e cannabinoidi. L’intervento si è svolto senza incidenti e le persone coinvolte sono state portate in commissariato.

IL BLITZ. Operazione antidroga della polizia locale a Colognola: arrestati un uomo e una donna per spaccio, sequestrati oltre mezzo chilo di stupefacenti tra eroina, cocaina e cannabinoidi. Durante l’intervento recuperato anche un ciclomotore rubato. Si tratta di due persone di 58 e 54 anni, fermati dagli agenti impegnati in un’attività di controllo del territorio in abiti civili. I poliziotti hanno notato i due con atteggiamento sospetto e, durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso di una dose di droga. Da qui sono scattati ulteriori accertamenti che hanno portato a una perquisizione domiciliare, estesa anche a una cantina nella disponibilità degli indagati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti

Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga

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