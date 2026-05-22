Agrigento pronta al voto tra ultimi comizi e appelli last minute | cala il sipario sulla campagna elettorale

A poche ore dal voto, la città si prepara all’apertura delle urne con gli ultimi incontri pubblici e gli appelli finali dei candidati. Tra strette di mano e conversazioni nei bar, si intensificano le attività di chi cerca di convincere gli elettori a scegliere la propria proposta. I candidati si stanno preparando con i discorsi di chiusura, mentre i cittadini si apprestano a recarsi alle urne per esprimere il loro voto. La campagna elettorale si conclude con un clima di attesa e coinvolgimento.

Ultimi facsimile (o “santuzze” che dir si voglia) infilate nelle tasche degli elettori, caffè e strette di mano nei bar, candidati che preparano discorsi e appelli per la loro ultima apparizione in pubblico prima del voto. E nel frattempo le urne sono quasi pronte per restituire la volontà del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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