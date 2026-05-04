VIDEO | Monreale cala il sipario sulla festa del Santissimo Crocifisso | Comunità pronta a ripartire

A Monreale si è conclusa l’edizione della festa del Santissimo Crocifisso, evento che ha coinvolto la comunità locale e richiamato numerosi partecipanti. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per la città, combinando tradizione religiosa e desiderio di ripartire dopo periodi difficili. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete modalità, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti delle istituzioni.

Cala il sipario a Monreale sulla festa del Santissimo Crocifisso, un’edizione particolarmente significativa, capace di unire memoria, fede e voglia di rinascita. Migliaia di visitatori hanno raggiunto la città per partecipare agli eventi in programma, richiamati da un cartellone che ha saputo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate VIDEO | Un anno dopo la strage, Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso: "Segno di rinascita per la città"Fede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza: la città di Monreale si appresta a celebrare la 400esima... Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale, ecco servizio navetta gratuito e nuovi parcheggiIn occasione della 400esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, l’Amministrazione comunale di Monreale ha predisposto un piano... Contenuti di approfondimento Si parla di: VIDEO | Monreale alza gli occhi al cielo, la storia del Santissimo Crocifisso raccontata con lo spettacolo dei droni. In migliaia a Monreale per il Crocifisso: la città ritrova comunità e speranzaSi è conclusa a Monreale la Festa del Santissimo Crocifisso, un’edizione particolarmente significativa, capace di unire memoria, fede e voglia di rinascita. Migliaia di visitatori hanno raggiunto la c ... blogsicilia.it Santissimo Crocifisso, ecco il percorso odiernoLa processione si concluderà in cattedrale e non in Collegiata MONREALE, 3 maggio – Sarà un percorso modificato quello che coprirà oggi la processione del ... monrealenews.it