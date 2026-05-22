Agrigento arrestato 55enne | deruba l’ottantatreenne con un coltello

Un uomo di 55 anni è stato arrestato ad Agrigento con l’accusa di aver derubato un’ottantatreenne, minacciandola con un coltello. La donna aveva con sé circa 200 euro, ma non è chiaro cosa sia successo ai soldi. Dopo il colpo, il sospetto ha speso immediatamente parte del denaro. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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? Punti chiave Come ha fatto il ladro a spendere subito i soldi sottratti?. Dove sono finiti i 200 euro che la donna aveva con sé?. Perché il sospettato è stato catturato proprio davanti alla Prefettura?. Cosa è successo quando l'uomo ha tentato di restituire la borsa?.? In Breve Ladre spende denaro sottratto per acquistare pacchetti di sigarette tramite bancomat.. Scomparsi circa 200 euro dal portafoglio della vittima di 83 anni.. Sospettato intercettato dalle Volanti davanti all'ingresso della Prefettura di Agrigento.. Ladro posto agli arresti domiciliari dopo il ritrovamento del coltello.. Un uomo di 55 anni è stato arrestato a mezzogiorno in piazza Aldo Moro, ad Agrigento, dopo aver derubato una donna di 83 anni in via Foderà usando un coltello per spaventarla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, arrestato 55enne: deruba l’ottantatreenne con un coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MAFIA DI VILLASETA E PORTO EMPEDOCLE, CHIESTI 2 SECOLI DI CARCERE PER TRAFFICO DI DROGA Sullo stesso argomento Livorno: 55enne con coltello e tronchesina, arrestato in flagranzaUna mattina di marzo a Livorno ha i carabinieri bloccare un 55enne sorpreso mentre rubava in un negozio del centro cittadino. Caivano, minaccia i genitori con un coltello: arrestato 55enneIntervento notturno dei Carabinieri a Caivano: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce aggravate Notte di tensione a... Scippa un’anziana in centro e usa il bancomat per comprare sigarette: arrestato 55enneAvrebbe strappato la borsa dalle mani di una pensionata ottantenne nel cuore del centro storico di Agrigento, per poi utilizzare il bancomat della vittima acquistando alcune stecche di sigarette. Un a ... scrivolibero.it Scippa un'anziana e usa il bancomat per le sigarette: arrestato 55enneL'agrigentino è stato bloccato dalla polizia davanti alla Prefettura subito dopo aver derubato la pensionata di 83 anni, in tasca aveva ancora la carta della vittima e un coltello ... agrigentonotizie.it