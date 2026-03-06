Livorno | 55enne con coltello e tronchesina arrestato in flagranza

A Livorno, durante una mattina di marzo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni sorpreso mentre rubava in un negozio del centro cittadino. L’uomo aveva con sé un coltello e una tronchesina, strumenti trovati dai militari durante il blitz. L’intervento è avvenuto mentre il ladro si stava impossessando di merce dal negozio.

Una mattina di marzo a Livorno ha i carabinieri bloccare un 55enne sorpreso mentre rubava in un negozio del centro cittadino. L'uomo, fermato con la refurtiva ancora tra le mani, è stato immediatamente arrestato per furto aggravato. L'indagine ha rivelato che il soggetto era in possesso di una tronchesina e di un coltello lungo 16 centimetri, strumenti che hanno qualificato l'atto come reato aggravato. Oltre agli oggetti rubati nel negozio, durante la perquisizione personale sono stati trovati anche altri beni verosimilmente sottratti da altre attività commerciali della zona. Arma bianca e utensili: il profilo del sospetto. La presenza dell'arma bianca lunga 16 cm rappresenta l'elemento chiave che trasforma un semplice furto in un reato più grave.

