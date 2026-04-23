Nella notte, i Carabinieri sono intervenuti a Caivano per un episodio di minacce e resistenza. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello i genitori e opposto resistenza durante l’intervento. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’intera operazione si è svolta senza ulteriori complicazioni.

Intervento notturno dei Carabinieri a Caivano: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce aggravate. Notte di tensione a Caivano, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 55enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata. La richiesta d ’aiuto al 112. L’intervento è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava una lite domestica all’interno di un’abitazione. I militari sono giunti rapidamente sul posto per verificare la situazione. Minaccia i genitori anziani per ottenere denaro. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’uomo avrebbe minacciato i propri genitori, di 71 e 72 anni, pretendendo denaro per acquistare sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caivano, minaccia i genitori con un coltello: arrestato 55enne

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