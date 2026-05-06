Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti | Tu laggiù no non tu! Questo è il caos ragazzi

Da lapresse.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Home > Esteri > Momento di caos ieri alla Casa Bianca durante una conferenza stampa del segretario di Stato Marco Rubio. Il capo della diplomazia americana sta rispondendo alle numerose domande dei giornalisti presenti e fa fatica a gestire le richieste. Rubio a un certo punto cerca di dare la parola a una reporter indicando i colori degli abiti che indossa ma non riesce a far capire a chi si sta rivolgendo: “Questo è il caos, ragazzi”, lo sfogo finale dell’esponente dell’amministrazione Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi"

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