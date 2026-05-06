Home > Esteri > Momento di caos ieri alla Casa Bianca durante una conferenza stampa del segretario di Stato Marco Rubio. Il capo della diplomazia americana sta rispondendo alle numerose domande dei giornalisti presenti e fa fatica a gestire le richieste. Rubio a un certo punto cerca di dare la parola a una reporter indicando i colori degli abiti che indossa ma non riesce a far capire a chi si sta rivolgendo: “Questo è il caos, ragazzi”, lo sfogo finale dell’esponente dell’amministrazione Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi"

Notizie correlate

Il musicista Dardust a tu per tu con i ragazzi della scuola MesticaOspite d’eccezione alla scuola media "Mestica" di Macerata: Dardust, tra i compositori e producer più apprezzati a livello internazionale...

A tu per tu con l’Elettrice Palatina: Musei Civici aperti gratuitamente ai visitatoriIl 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Marco Rubio dal Papa il 7 maggio: Washington prova a ricucire; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Papa replica a Trump: Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Oggi Rubio a Roma; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo.

Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi(LaPresse) Momento di caos ieri alla Casa Bianca durante una conferenza stampa del segretario di Stato Marco Rubio. Il capo della ... stream24.ilsole24ore.com

Marco Rubio scherza con la giornalista: Qual è il mio nome da deejay? Non siete pronti per scoprirloIl segretario di Stato Marco Rubio è stato ripreso mentre si diverte a fare il deejay ad una festa di matrimonio in famiglia. Il vicecapo di gabinetto della Casa Bianca Dan Scavino ha postato il video ... blitzquotidiano.it

Trump nel ruolo di Filippo il Bello, ma l’attacco al Papa è stato un suicidio politico: Leone non subisce influenze dalla Casa Bianca Arduo è il compito che attende Marco Rubio tra le due sponde del Tevere, nel tentativo di ricucire i rapporti con la Santa Sede e - facebook.com facebook

“Il problema tra Israele e il Libano non è Israele o il Libano, è Hezbollah. E se vai in Medio Oriente, scopri che Teheran è dietro ognuno di questi gruppi, da Hamas a Hezbollah fino agli Houthi”. Ad affermarlo il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio d x.com