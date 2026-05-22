Il ministro dell'agricoltura ha dichiarato che rafforzare il settore primario è la principale priorità del governo nel campo agricolo. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l'importanza di sostenere le attività agricole nel Paese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle azioni previste o sui tempi di intervento. La dichiarazione è stata resa in occasione di un evento dedicato alle politiche agricole nazionali.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Le priorità del settore agricolo in Italia sono quelle di rafforzare il nostro settore primario. Il nostro governo si è dimostrato capace di essere all'altezza di questa sfida dal primo giorno, quando prima degli altri abbiamo immaginato che si dovesse investire in termini finanziari sul mondo agricolo come nessun governo prima di noi aveva fatto. Oggi siamo il governo, guidato da Giorgia Meloni, che nella storia ha investito di più sull'agricoltura. E' un dato inequivocabile. Abbiamo investito però non solo in termini finanziari, anche in termini culturali. Per qualche tempo alcune visioni ideologiche che noi non abbiamo mai condiviso mettevano l'imprenditore agricolo in contrasto con la tutela dell'ambiente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Lollobrigida: "Rafforzare settore primario priorità"

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