Crisi Iran Lollobrigida | Lavorare su autosufficienza per rafforzare agroalimentare – Il video

Il ministro dell’agricoltura ha dichiarato che si sta lavorando per rendere il settore agroalimentare più autosufficiente, in risposta alla crisi in Iran. Ha aggiunto che si attendono eventi futuri e si riflette su come prevedere soluzioni per affrontare situazioni di emergenza. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Napoli il 4 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 “Attendiamo che questi eventi avvengano e ragioniamo su come prevedere delle soluzioni, cercando come sempre di andare incontro a vicende di carattere emergenziale. Come sapete il governo sull’emergenza energia ha sempre avuto ricette idonee a calmierare i mercati, quindi contiamo che anche in questo caso si riesca ad ottenere il massimo dei risultati possibili. Per quanto riguarda l’agroalimentare non è detto che questo avvenga. L’Iran era uno dei paesi esportatori ma non coinvolge l’Italia nelle forniture, noi non abbiamo produzioni particolari che arrivano da quelle zone, anzi siamo noi eventualmente a esportare in alcune delle zone colpite, per esempio negli Emirati. 🔗 Leggi su Open.online Attacco Iran, Tajani: Crisi incide su nostra sicurezza nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Sono stati colpiti indiscriminatamente infrastrutture civili, come aeroporti, alberghi, luoghi di ritrovo e... Allerta sicurezza a Milano dopo l'attacco all'Iran, Meghnagi: "Rafforzare controlli su scuole e sinagoghe"Il presidente della comunità ebraica di Milano ha parlato a margine dei festeggiamenti per la morte di Khamenei davanti al consolato generale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crisi Iran. Temi più discussi: Guerra in Iran, Trump: Potrei aver forzato io Israele a intervenire; Occhetto: Democrazia nel mondo è in pericolo, come nel fascismo; Occhetto: Nel mio libro Oltre il baratro spiego necessita di ripensare la sinistra; Fontana alla festa dei 90 anni di Dan Peterson: Ha reso popolare la pallacanestro. Crisi Iran, Lollobrigida: Lavorare su autosufficienza per rafforzare agroalimentareLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Guerra all’Iran, le ricadute economiche: Lombardia fra le più esposte alla crisiLa prima preoccupazione riguarda gli aumenti dei costi energetici. Il presidente regionale di Confindustria: Non del tutto giustificati ... rainews.it Dossier – La guerra Usa, Israele, Iran: la crisi dei Corridoi energetici e marittimi. Diciamolo: non è solo una tragica questione di bombe e un evidente problema di diritto internazionale ancora una volta ignorato. La guerra in corso fra Stati Uniti, Israele e Iran av facebook Crisi Iran, oggi alle 15 question time a @Montecitorio con @adolfo_urso su scenari energetici x.com