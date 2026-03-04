Crisi Iran Lollobrigida | Lavorare su autosufficienza per rafforzare agroalimentare – Il video

Il ministro dell’agricoltura ha dichiarato che si sta lavorando per rendere il settore agroalimentare più autosufficiente, in risposta alla crisi in Iran. Ha aggiunto che si attendono eventi futuri e si riflette su come prevedere soluzioni per affrontare situazioni di emergenza. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Napoli il 4 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 “Attendiamo che questi eventi avvengano e ragioniamo su come prevedere delle soluzioni, cercando come sempre di andare incontro a vicende di carattere emergenziale. Come sapete il governo sull’emergenza energia ha sempre avuto ricette idonee a calmierare i mercati, quindi contiamo che anche in questo caso si riesca ad ottenere il massimo dei risultati possibili. Per quanto riguarda l’agroalimentare non è detto che questo avvenga. L’Iran era uno dei paesi esportatori ma non coinvolge l’Italia nelle forniture, noi non abbiamo produzioni particolari che arrivano da quelle zone, anzi siamo noi eventualmente a esportare in alcune delle zone colpite, per esempio negli Emirati. 🔗 Leggi su Open.online

