Paralimpiade già da record | Milano Cortina aspetta 655 atleti mai così tanti

La Paralimpiade si avvia a registrare un nuovo record con 655 atleti iscritti, il numero più alto di sempre. L’evento si apre venerdì sera a Verona, con la partecipazione del presidente della Repubblica. Sono in programma l’assegnazione di 79 titoli, suddivisi tra 39 maschili, 35 femminili e 5 misti. La competizione coinvolge diverse discipline e si svolge sotto i riflettori di un grande pubblico.

Ci saranno sciatori ciechi che scenderanno in discesa libera a oltre 100 km all’ora, oppure hockeisti paraplegici che si siederanno su uno slittino con delle lame sotto e colpiranno il disco spingendosi sul ghiaccio, o ancora atleti amputati a gambe o braccia che faranno evoluzioni spettacolari in snowboard o sulle nevi dello sci alpino o del fondo, magari seduti dentro una scocca con uno sci sotto a passare fra i pali dello slalom, oppure campionesse in carrozzina che manderanno la pietra che scivola sul ghiaccio con precisione millimetrica. Accadrà tutto questo - e molto d’altro - fra Milano, Cortina e la Val di Fiemme, pochi giorni dopo il grande spettacolo dell’Olimpiade invernale che ha emozionato il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

