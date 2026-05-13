Allarme Musetti per il Roland Garros | Mai così tanti infortuni in carriera

Lorenzo Musetti ha dichiarato di non sapere se potrà partecipare al prossimo Roland Garros, a causa di una serie di infortuni che stanno influenzando la sua stagione. Il tennista italiano ha riferito di aver subito numerosi infortuni, mai così tanti nel corso della sua carriera, e ha sottolineato che questa situazione sta creando ulteriori difficoltà nel proseguimento del torneo. La sua condizione fisica resta incerta, influenzando le possibilità di competere nel torneo parigino.

Non è solo una sconfitta, è un campanello d’allarme. Lorenzo Musetti, eliminato negli ottavi degli Internazionali d’Italia da Casper Ruud, lancia un appello che va oltre il risultato: il suo corpo non risponde, e il Roland Garros trema. “Mi scuso con il pubblico – ha dichiarato il toscano a fine match –, ma oggi la condizione fisica non mi ha permesso di giocare come volevo”. Parole pesanti, che fotografano un momento delicato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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