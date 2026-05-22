Agitato nei pressi di un locale offende e minaccia gli agenti poi danneggia anche l' auto di servizio
Nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo di 23 anni è stato arrestato a Verona in via San Paolo dalla polizia di Stato. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava nei pressi di un locale e si è mostrato agitato, insultando e minacciando gli agenti intervenuti. Successivamente, avrebbe danneggiato anche un’auto di servizio. Le accuse contestate sono danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia nei confronti di un ufficiale di pubblica sicurezza.
Un 23enne è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Verona, in via San Paolo, dalla polizia di Stato, con le accuse di danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.Erano circa le 1.30 quando la segnalazione di alcuni passanti, che hanno riferito della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Molesta e minaccia i passanti a Verona, poi aggredisce gli agenti intervenuti e danneggia l'auto: fermatoUn giovane di Verona accusato di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato è stato fermato nella...
Minaccia la cassiera e danneggia auto dopo aver consumato alcol: 22enne finisce nei guaiEpisodio di violenza e tensione all’interno di un supermercato del territorio, dove i Carabinieri della Stazione di Cancello sono intervenuti al...
Nel primo pomeriggio, il personale della Squadra Volante è intervenuto nei pressi di un edificio scolastico del capoluogo dopo la segnalazione di una donna in grave stato di agitazione. lamilano.it/taranto/donna-… x.com
Da ieri sera a #salerno non si hanno più notizio di Nunziante Immediata. Il 25enne alle 20.00 circa si trovava nei pressi del Supermercato Sole 365 nel Quartiere Italia. Al momento della scomparsa, Nunziante era in attesa del padre che stava effettuando acqu facebook
Disorientata e agitata, donna soccorsa in centro a NuoroL’anziana non riusciva neanche a ricordare con precisione la propria identità ... msn.com