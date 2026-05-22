Agitato nei pressi di un locale offende e minaccia gli agenti poi danneggia anche l' auto di servizio

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo di 23 anni è stato arrestato a Verona in via San Paolo dalla polizia di Stato. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava nei pressi di un locale e si è mostrato agitato, insultando e minacciando gli agenti intervenuti. Successivamente, avrebbe danneggiato anche un’auto di servizio. Le accuse contestate sono danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia nei confronti di un ufficiale di pubblica sicurezza.

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Un 23enne è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Verona, in via San Paolo, dalla polizia di Stato, con le accuse di danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.Erano circa le 1.30 quando la segnalazione di alcuni passanti, che hanno riferito della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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