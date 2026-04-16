Minaccia la cassiera e danneggia auto dopo aver consumato alcol | 22enne finisce nei guai

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Cancello dopo aver minacciato una cassiera e danneggiato un’auto. L’episodio si è verificato in un supermercato locale e, secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva consumato alcol prima di mettere in atto comportamenti violenti. I militari sono intervenuti a seguito delle segnalazioni e hanno concluso gli accertamenti con la denuncia in stato di libertà del ragazzo.

Episodio di violenza e tensione all’interno di un supermercato del territorio, dove i Carabinieri della Stazione di Cancello sono intervenuti al termine di accertamenti che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 22enne.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane si.🔗 Leggi su Casertanews.it

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